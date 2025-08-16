Meteo, fine ondata di caldo con temporali e calo temperature

L’anticiclone africano arretra e lascia spazio a correnti fresche: da domenica 17 agosto calano le temperature, mentre tra mercoledì e giovedì una perturbazione atlantica porterà nuovi temporali al Centro-Nord e un ultimo picco di caldo al Sud ascolta articolo

L’estate 2025 vede la quarta ondata di caldo estremo in via di attenuazione: l’anticiclone nordafricano che per giorni ha interessato l’Italia si sta progressivamente indebolendo e spostando verso ovest, concentrandosi ora sulla Penisola Iberica, un’azione che favorisce l’entrata di correnti più temperate e la fine del caldo opprimente attesa tra domenica e lunedì.

Da lunedì inversione del trend termico Già da domenica 17 agosto ci sarà una chiara inversione del trend termico: l’atmosfera tornerà a standard più vicini alla media stagionale, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature in calo su gran parte del territorio, in particolare al Centro‑Nord. Tuttavia, la stabilità mattutina sarà spesso rotta da un’instabilità pomeridiana che darà luogo allo sviluppo di rovesci e temporali nelle aree montane: nei pomeriggi del 17 e del 18 agosto, le zone alpine, prealpine e le aree interne di alcune regioni del Centro‑Sud potrebbero sperimentare fenomeni localmente forti, anche con sconfinamenti verso pianure e coste. In particolare, tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto è attesa l’arrivo della terza perturbazione atlantica del mese (e la seconda significativa sul finire della settimana), che colpirà soprattutto il Centro‑Nord con piogge, rovesci e temporali potenzialmente intensi, con rischio di nubifragi e condizioni che potrebbero generare criticità, accompagnati da un ulteriore calo delle temperature, destinate a restare spesso sotto la media. Approfondimento Gli incendi stanno devastando Portogallo e Spagna

Temperature calde al Sud Al Sud e sulle Isole Maggiori la situazione sarà diversa: qui, dove le correnti meridionali calde verranno richiamate dalla perturbazione in transito, si prevede un lieve rialzo termico, tale da portare le temperature fino ai 35 °C in alcune località durante queste giornate. Questo aumento sarà transitorio, ma sufficiente a contrapporsi all’andamento più fresco previsto altrove. Approfondimento Protezione Civile: "Temporali al Sud, allerta gialla in 5 regioni"