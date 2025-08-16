Incidenti sul lavoro, due operai morti tra Napoli e Roma

Presso l'ospedale Cardarelli di Napoli ha perso la vita Cosimo Palmigiano, operaio 45enne coinvolto in un grave incidente sul lavoro avvenuto qualche giorno fa, lo scorso 8 agosto, in uno stabilimento di vernici a Cicerale, nel Salernitano. In zona Eur, a Roma, nel corso delle pulizie del cornicione di un condominio, un altro lavoratore è caduto ed è morto dopo essere stato trasportato presso l'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso

Solo oggi si sono registrate le morti di due operai, coinvolti in incidenti sul lavoro in diverse parti d’Italia. Il primo, deceduto presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, è Cosimo Palmigiano, operaio 45enne coinvolto in un grave incidente sul lavoro avvenuto qualche giorno fa, precisamente lo scorso 8 agosto in uno stabilimento di vernici a Cicerale, nel Salernitano. L'uomo, originario di Ogliastro Cilento (Salerno), aveva riportato ustioni su oltre il 60% del corpo a seguito di un'esplosione verificatasi all'interno dell'opificio nel quale prestava servizio. Trasportato d'urgenza in elisoccorso al centro grandi ustioni dell'ospedale napoletano, era stato sottoposto ad un ciclo di cure intensive. E, nei giorni successivi al ricovero, era stata avviata anche una raccolta di sangue per supportare le necessità cliniche legate al suo trattamento. Dopo otto giorni di ricovero, però, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso, avvenuto nella mattinata di oggi. L’uomo lascia la compagna e una bambina di cinque anni.

Incidente mortale a Roma

Tragico incidente sul lavoro anche nel Lazio: più precisamente in zona Eur, a Roma. Nel corso delle pulizie del cornicione di un condominio, un operaio è caduto ed è morto dopo essere stato trasportato presso l'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i poliziotti del reparto volanti e i colleghi del commissariato Esposizione e sono state avviate le indagini del caso per approfondire quanto successo.