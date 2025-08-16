Biella, in fiamme un palazzo di sette piani: un morto e 7 intossicati

Il rogo è scoppiato nella parte inferiore del palazzo. Nell'incendio un uomo di 44 anni, che secondo una prima ricostruzione dormiva nei locali cantina, ha perso la vita. Altre sette persone sono rimaste invece intossicate dal fumo sviluppatosi a causa delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri

Un incendio è divampato in un condominio di sette piani a Biella, in Strada Regione Croce. Nel rogo un uomo di 44 anni, originario del Marocco, ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, al momento dello scoppio dell'incendio l'uomo dormiva nei locali cantina. Altre sette persone sono rimaste invece intossicate dal fumo sviluppatosi a causa delle fiamme. L'incendio è scoppiato nella parte inferiore del palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella e Cossato, le ambulanze del 118 e i carabinieri. I caschi rossi hanno evacuato tutti i residenti.