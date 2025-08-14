Trieste, litiga con la compagna e dà fuoco all'appartamento

L'ennesimo litigio e una minaccia mantenuta: "Appicco il fuoco al tuo appartamento". Una vendetta spietata e gratuita per "punire" la convivente, un rapporto evidentemente difficile, spigoloso, cattivo a tratti. Lui ha 50 anni, qualche precedente penale e una vita che chi lo conosce definisce un po' borderline; lei ha dieci anni di meno ma una esistenza non meno ai limiti. Una coppia inserita in un contesto da periferia triestina. La notte scorsa è cominciato l'ennesimo litigio tra la coppia: le urla, i difetti e gli errori rinfacciati; con la tensione crescente è aumentato anche il livello di aggressività dell'uomo, tradottosi ben presto in attacchi fisici, botte. Nulla di nuovo per i condomini dello stabile di via Revoltella, forse gli inquilini di tutti e sette i piani hanno sentito le grida. Stavolta però, l'epilogo è stato peggiore delle altre volte, scioccamente crudele e oneroso.

Cosa è successo

È stata la stessa donna a telefonare ai Carabinieri della Stazione di Tominz, a chiedere il loro intervento, poi è scappata di casa - la sua casa - per mettersi al sicuro insieme con il gatto, temendo ulteriori rappresaglie da parte del convivente. A quel punto, assicuratosi di essere solo nell' appartamento, l'uomo ha mantenuto la promessa della minaccia e ha dato fuoco all'abitazione. Forse maldestramente, perché è rimasto ferito lui stesso. Oltre ad aver creato una notevole confusione: alle 4:20 in via Revoltella sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco con vari automezzi, Carabinieri, personale sanitario con ambulanze e Polizia locale che ha subito chiuso al traffico la strada per consentire le operazioni. Mentre alcuni vigili del fuoco raggiungevano l'appartamento in fiamme e iniziavano le operazioni di spegnimento, gli altri facevano evacuare tutti i sette piani dello stabile, che era invaso da fumo tossico. Una persona bloccata al quinto piano - probabilmente lo stesso aggressore - aveva raggiunto il terrazzo dell' appartamento in fiamme ed è stata portata in salvo con un' autoscala. Sono una trentina le persone evacuate, qualcuna trasportata a braccia; alcuni sono stati trasportati in ospedale perché avevano inalato fumi della combustione. Tra questi, c'era lo stesso aggressore, che è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara. Appena sarà dimesso verrà chiuso nel carcere del Coroneo. I reati a suo carico sono maltrattamenti e incendio doloso.