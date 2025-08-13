Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Botulino, intensificati i controlli del Nas dopo i casi in Calabria e Sardegna

Cronaca

L'aumento dei controlli da parte del Nas ha portato a maggiori sequestri. In particolare, dal primo gennaio decine di strutture sono state ispezionate, 10 quelle poste sotto sequestro, controllati 778 chili di alimenti e 120 litri di liquidi 

ascolta articolo

Alla luce dei recenti episodi di botulino registrati in Calabria e Sardegna, i Carabinieri del Nas hanno intensificato i controlli su food truck, sagre e festival di street food in tutta Italia. 

L’azione di verifica, già costante durante l’anno, è stata ulteriormente potenziata in queste settimane, con un focus mirato sugli eventi di somministrazione temporanea di alimenti. Secondo i dati visionati dall’Ansa, dal 1° gennaio al 12 agosto sono stati effettuati 86 controlli, di cui 40 hanno evidenziato irregolarità.

Obiettivi per prevenire la salute

Il bilancio parla di sequestri per oltre 600mila euro, cifra che comprende strutture, attrezzature e alimenti non conformi alle norme igienico-sanitarie; circa la metà dell’importo, pari a 300mila euro, è stato registrato solo negli ultimi giorni.

Il Nas ribadisce che l’obiettivo è prevenire rischi per la salute pubblica, in particolare per malattie gravi come il botulismo, garantendo che gli operatori del settore rispettino rigorosamente le norme di sicurezza alimentare. I controlli, assicurano i Carabinieri, proseguiranno su tutto il territorio nazionale anche nei prossimi mesi.

Vedi anche

Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico

I casi salgono

Altre due persone sono state ricoverate all'ospedale di Cosenza per intossicazione da botulino nell'ambito del focolaio di coloro che hanno mangiato dei panini da un food truck a Diamante. Si tratta di due ragazzi con sintomatologia botulinica, ma con un quadro clinico stabile e per questo motivo sono stati ricoverati in osservazione nel reparto di pediatria. Al momento, quindi, sono 17 i pazienti ricoverati nell'ospedale Annunziata di Cosenza. Di questi, 5 in terapia intensiva, 5 in pediatria e 7 nei reparti di area medica. Dei cinque pazienti in Terapia intensiva, tre sono in miglioramento e due presentano un quadro clinico più complesso. Restano sette i sieri anti-botulino iniettati.

Leggi anche

Botulino in Calabria, nuovo ricovero. Dieci indagati, martedì autopsie

Cronaca: Ultime notizie

Marina di Massa, scappa da alt e muore in inseguimento dei carabinieri

Cronaca

A perdere la vita un motociclista che non ha rispettato l'alt di una pattuglia del Radiomobile a...

Massimo Leopizzi, trovato morto lo storico ultrà del Genoa

Cronaca

L'uomo, 63 anni, è stato trovato senza vita all’interno dell’abitazione della compagna a...

Che tempo farà a Ferragosto? Rischio temporali. Le previsioni

Cronaca

Grande caldo, in particolar modo al Centro-Nord ma non solo, con la possibilità di temporali ed...

Morta Federica Marchetti, regista del centro di produzione Rai Napoli

Cronaca

Aveva 62 anni e combatteva da tempo contro una malattia

Barca con migranti naufraga al largo di Lampedusa: morti e dispersi

Cronaca

L'imbarcazione si è ribaltata a 14 miglia sud-sud-ovest dell'isola siciliana. Si cercano tra...

Cronaca: i più letti