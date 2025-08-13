L'aumento dei controlli da parte del Nas ha portato a maggiori sequestri. In particolare, dal primo gennaio decine di strutture sono state ispezionate, 10 quelle poste sotto sequestro, controllati 778 chili di alimenti e 120 litri di liquidi

L’azione di verifica, già costante durante l’anno, è stata ulteriormente potenziata in queste settimane, con un focus mirato sugli eventi di somministrazione temporanea di alimenti. Secondo i dati visionati dall’Ansa, dal 1° gennaio al 12 agosto sono stati effettuati 86 controlli, di cui 40 hanno evidenziato irregolarità.

Alla luce dei recenti episodi di botulino registrati in Calabria e Sardegna, i Carabinieri del Nas hanno intensificato i controlli su food truck, sagre e festival di street food in tutta Italia.

I casi salgono

Altre due persone sono state ricoverate all'ospedale di Cosenza per intossicazione da botulino nell'ambito del focolaio di coloro che hanno mangiato dei panini da un food truck a Diamante. Si tratta di due ragazzi con sintomatologia botulinica, ma con un quadro clinico stabile e per questo motivo sono stati ricoverati in osservazione nel reparto di pediatria. Al momento, quindi, sono 17 i pazienti ricoverati nell'ospedale Annunziata di Cosenza. Di questi, 5 in terapia intensiva, 5 in pediatria e 7 nei reparti di area medica. Dei cinque pazienti in Terapia intensiva, tre sono in miglioramento e due presentano un quadro clinico più complesso. Restano sette i sieri anti-botulino iniettati.