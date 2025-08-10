West Nile, morto uomo di 80 anni di Aprilia: è l’ottavo caso nel Lazio

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

West Nile, morto uomo di 80 anni di Aprilia: è l’ottavo decesso per il virus nel Lazio

Cronaca
©IPA/Fotogramma

L’anziano è deceduto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina: aveva patologie concomitanti ed era ricoverato da circa tre settimane

ascolta articolo

Un uomo di 80 anni affetto da West Nile è morto stamattina nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L’anziano era residente ad Aprilia.

L’ottavo decesso nel Lazio

L’uomo aveva patologie concomitanti ed era ricoverato da circa tre settimane nell’ospedale pontino. Si tratta dell’ottavo decesso per il virus nel Lazio.

I decessi in Italia

Nei giorni scorsi erano state segnalate altre due vittime nel Lazio e una in Calabria, con il totale che - compreso l’uomo di 80 anni deceduto oggi - sale a 17 morti in tutta Italia da inizio anno. Continuano a salire anche i contagi, con nuovi casi segnalati in diverse regioni ma soprattutto nel Lazio e in Campania.

Approfondimento

West Nile, altri 2 casi a Trento e nel Biellese

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Salute e Benessere

West Nile, cosa sapere sul virus trasmesso dalla zanzara

I casi nel Lazio riaccendono l'allarme sul virus trasmesso anche dalle comuni zanzare notturne. Diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America, negli ultimi anni sta circolando anche in Italia. L’Iss spiega che è grave solo in anziani e fragili, con alcuni casi che si rivelano spesso asintomatici

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Messina, 15enne denuncia violenza sessuale: indagini in corso

Cronaca

La ragazza ha confidato a un medico di essere stata violentata da uno sconosciuto mentre si...

Morti per intossicazione da botulino, 9 indagati in Calabria: 5 medici

Cronaca

Proseguono le indagini dopo la morte di due persone nel focolaio di Diamante (una terza persona è...

Incendio Vesuvio, lotta contro fiamme: “Va meglio”. Aperto fascicolo

Cronaca

Un rogo divora da venerdì un fianco del vulcano: non sono in pericolo case e persone, ma il...

L'incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio visto dal foro del Parco archeologico degli scavi di Pompei, 09 agosto 2025. ANSA/CESARE ABBATE

West Nile, morto uomo di 80 anni di Aprilia: è l’ottavo caso nel Lazio

Cronaca

L’anziano è deceduto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina:...

Etna, eruzione con colata lavica a quota 3mila metri

Cronaca

La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2800 metri tra Voragine e cratere...

Cronaca: i più letti