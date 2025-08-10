West Nile, morto uomo di 80 anni di Aprilia: è l’ottavo caso nel Lazio

West Nile, morto uomo di 80 anni di Aprilia: è l’ottavo decesso per il virus nel LazioCronaca
L’anziano è deceduto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina: aveva patologie concomitanti ed era ricoverato da circa tre settimane
Un uomo di 80 anni affetto da West Nile è morto stamattina nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L’anziano era residente ad Aprilia.
L’ottavo decesso nel Lazio
L’uomo aveva patologie concomitanti ed era ricoverato da circa tre settimane nell’ospedale pontino. Si tratta dell’ottavo decesso per il virus nel Lazio.
I decessi in Italia
Nei giorni scorsi erano state segnalate altre due vittime nel Lazio e una in Calabria, con il totale che - compreso l’uomo di 80 anni deceduto oggi - sale a 17 morti in tutta Italia da inizio anno. Continuano a salire anche i contagi, con nuovi casi segnalati in diverse regioni ma soprattutto nel Lazio e in Campania.
I casi nel Lazio riaccendono l'allarme sul virus trasmesso anche dalle comuni zanzare notturne. Diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America, negli ultimi anni sta circolando anche in Italia. L’Iss spiega che è grave solo in anziani e fragili, con alcuni casi che si rivelano spesso asintomatici