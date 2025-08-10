Esplora tutte le offerte Sky
Trentino, 53enne perde sentiero in montagna, precipita e perde la vita

Cronaca

L'uomo, forse a causa del buio, è precipitato per una trentina di metri tra la Val di Cembra e la Bassa Atesina, nel territorio della provincia di Trento. L'incidente si è verificato poco prima dell'una. Il corpo della vittima è stato recuperato nelle prime ore di oggi dal Soccorso alpino in collaborazione con la Guardia di Finanza

ascolta articolo

Un uomo di 53 anni originario di Pineta di Laives in Alto Adige ha perso la vita nella notte dopo essere precipitato per una trentina di metri tra la Val di Cembra e la Bassa Atesina, nel territorio della provincia di Trento. Secondo quanto emerso, l'uomo dopo aver trascorso la serata di ieri in compagnia di alcuni amici presso il rifugio Potzmauer, ha deciso di rientrare a piedi insieme ad un amico. Il resto della comitiva, invece, è rientrata in auto e l'appuntamento fissato per prelevare i due era a Pochi di Salorno, piccola località di montagna sul versante altoatesino della valle dell'Adige.

Il sentiero perso

Molto probabilmente a causa il buio della notte, l'uomo ha perso il sentiero ed è poi precipitato. L'incidente si è verificato poco prima dell'una. Il corpo della vittima è stato recuperato nelle prime ore di oggi, 10 agosto, dal Soccorso alpino in collaborazione con la Guardia di Finanza. 

