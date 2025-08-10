Esplora tutte le offerte Sky
Etna, eruzione con colata lavica a quota 3mila metri. Allerta arancione per aerei in volo

Cronaca

La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2800 metri tra Voragine e cratere di Nord est. L'allerta arancione è stato diramato dal bollettino 

Colata lavica in area sommitale, a quota 3 mila metri sull'Etna, con l'apertura di una bocca effusiva posizionata sul versante meridionale della Bocca Nuova. A rilevarlo l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il flusso lavico si dirige in direzione Sud e sono in corso rilievi sul terreno del personale Ingv. Da un punto di vista sismico non si segnalano variazioni di rilievo. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata ad una quota di 2800 metri tra Voragine e cratere di Nord est. Allerta arancione è stato diramato dal bollettino Vona per gli aerei in volo.

Cronaca

Pompei, emergono i resti di altre due vittime dell'eruzione. FOTO

La scoperta è stata effettuata nell'area di scavo della Regio IX, Insula 10 di Pompei, dove sono attualmente in corso delle indagini archeologiche nell'ambito di un più ampio progetto volto alla messa in sicurezza dei fronti di scavo. Le due vittime sono un uomo e una donna, rimasti intrappolati all'interno di un piccolo vano della propria abitazione, a seguito dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

