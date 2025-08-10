Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Firenze, ferita da marito con una roncola a Fiesole: donna molto grave

Cronaca

La 47enne è stata ferita al torace e alla testa: è in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta ieri sera. Arrestato l'uomo

ascolta articolo

Una donna di 43 anni è stata soccorsa ieri in una casa sulle colline di Fiesole, in provincia di Firenze: secondo quanto spiegato è stata portata in codice rosso all'ospedale di Careggi per ferite provocate da una roncola. Rianimata sul posto dai sanitari del 118, è ora ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita. Ad aggredire la donna, in base a quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato il marito 45enne. L'uomo, cittadino tunisino, è stato arrestato per tentato omicidio. I militari sono intervenuti nella casa, in una strada privata in località Montebeni, a seguito di una chiamata al 112. Il 45enne, si spiega dagli inquirenti, aveva appena aggredito con una roncola la moglie, fiesolana. 

Arrestato in flagranza di reato

L'immediato intervento dei militari ha permesso di arrestare l'uomo in flagranza di reato e di sequestrare l'arma utilizzata. Secondo i primi accertamenti, il movente dell'aggressione sarebbe riconducibile a dissidi coniugali, anche se non risultano agli investigatori denunce pregresse per maltrattamenti in famiglia. Su disposizione della procura della Repubblica di Firenze, l'arrestato è stato condotto in carcere a Sollicciano. La colpevolezza dell'indagato sarà valutata nel corso del processo. Per lo stesso vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva. 

Leggi anche

Suicida in cella il killer di Sara Campanella, sette indagati

Donna ferita al torace e alla testa

Da quanto appreso la donna sarebbe stata ferita al torace e alla testa. A dare l'allarme, intorno alle 22, sarebbe stato un familiare che abita vicino. L'abitazione dove è avvenuta l'aggressione fa parte di un piccolo complesso di case in mezzo a campi e una zona boschva. Sul posto intervenuti il 118 e i carabinieri. Secondo quanto appreso la coppia ha due figlie piccole, che sarebbero state in casa quando è avvenuta l'aggressione. 

Leggi anche

L'Aquila, tenta di uccidere moglie a coltellate per strada: arrestato
FOTOGALLERY

Ansa e Ipa

1/13
Cronaca

Delitto di via Poma, chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? Cosa sappiamo

Il 7 agosto 1990 la giovane venne uccisa da un ignoto killer in un palazzo a Roma: a 35 anni dal fatto ancora oggi non si sia chi sia stato. Un processo ha visto l’assoluzione dell’ex fidanzato. Nel corso del tempo ci sono stati diversi sospettati, dal portiere dello stabile fino alla Banda della Magliana, ma non ci sono mai stati gli elementi per procedere oltre

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Incendio Vesuvio, lotta contro fiamme: “Va meglio”. Aperto fascicolo

Cronaca

Un rogo divora da venerdì un fianco del vulcano: non sono in pericolo case e persone, ma il...

L'incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio visto dal foro del Parco archeologico degli scavi di Pompei, 09 agosto 2025. ANSA/CESARE ABBATE

Firenze, ferita da marito con una roncola a Fiesole: donna molto grave

Cronaca

La 47enne è stata ferita al torace e alla testa: è in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta...

Trentino, 53enne perde sentiero in montagna, precipita e perde la vita

Cronaca

L'uomo, forse a causa del buio, è precipitato per una trentina di metri tra la Val di Cembra e la...

Morti per intossicazione da botulino, due medici indagati in Calabria

Cronaca

Proseguono le indagini dopo la morte di due persone nel focolaio di Diamante (una terza persona è...

Angelus, Papa: "In un mondo diviso siate sentinelle di pace"

Cronaca

Le parole di Leone XIV durante la preghiera della domenica in piazza San Pietro. Il pontefice ha...

Cronaca: i più letti