Jesolo, auto in fiume: grave bimbo 5 anni intrappolato su seggiolino

Jesolo, auto finisce nel fiume: grave bimbo di 5 anni rimasto intrappolato sul seggiolino

Pare che il veicolo sia finito nel Piave per la perdita di controllo da parte del conducente. I genitori sono riusciti a salvarsi e a chiamare i soccorsi, mentre il loro piccolo è rimasto legato sul seggiolino, agganciato dalle cinture con l'auto che andava a fondo

Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dall'auto che era caduta nel fiume Sile a Jesolo (Venezia) dalla quale sono usciti illesi i genitori. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la via Piave a Jesolo paese. 

Il conducente avrebbe perso il controllo

L'auto, pare, sia finita in fiume per la perdita del controllo del conducente. I genitori sono riusciti a salvarsi e a chiamare i soccorsi, mentre il loro piccolo è rimasto intrappolato, seduto sul seggiolino, agganciato dalle cinture con l'auto che andava a fondo. I sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, sono riusciti a liberarlo ad una profondità di sette metri.

