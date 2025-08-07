Caso Resinovich, l’impronta trovata sul sacco nero non è di un guanto

Il Gip aveva chiesto venisse eseguito "un esame comparativo tra l'impronta guantata in trama di tessuto e i guanti utilizzati dagli operatori, onde accertare o escludere l'intervento di terzi sui sacchi che coprivano il cadavere" e il guanto sinistro rinvenuto a pochi metri dal cadavere ascolta articolo

Secondo quanto riporta oggi Il Piccolo, l'impronta "guantata" rinvenuta su uno dei sacchi neri in cui era infilato il cadavere di Liliana Resinovich non è la traccia lasciata da un guanto ma dalla trama dei jeans che indossava la donna trovata morta nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste (per il cui decesso è unico indagato il marito Sebastiano Visintin). È quanto emerge dalle analisi del Gabinetto interregionale del Triveneto di polizia scientifica di Padova, alla quale la Procura di Trieste aveva affidato accertamenti dopo che il Gip Luigi Dainotti aveva rigettato la richiesta di archiviazione.

"Esame comparativo" Il Gip aveva chiesto venisse eseguito "un esame comparativo tra l'impronta guantata in trama di tessuto e i guanti utilizzati dagli operatori, onde accertare o escludere l'intervento di terzi sui sacchi che coprivano il cadavere" e il guanto sinistro rinvenuto a pochi metri dal cadavere. La trama di quest'ultimo e quella sul sacco sono risultate "non compatibili". È stato quindi avviato un esperimento usando i jeans della vittima e tre campioni di sacchi delle immondizie simili a quelli in cui era infilato il cadavere. Sono state replicate le condizioni ambientali e sono stati usati adesivi istantanei che hanno riprodotto "impronte a trama regolare simili e confrontabili con quella evidenziata sul sacco che ricopriva gli arti inferiori" di Liliana. Vedi anche Caso Resinovich, Liliana inviò poesia a Sterpin: "Quando non ci sarò più, tu cercami"