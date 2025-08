Tromba d’aria a Maccarese: ombrelloni volati via e fuga per i bagnanti

Nel pomeriggio di domenica 3 agosto 2025, una tromba d’aria improvvisa, nata come tromba marina, si è abbattuta tra Focene e Maccarese sul litorale romano. Il vortice si è rapidamente spostato in direzione della costa, investendo tre stabilimenti balneari.

Bagnanti impauriti ma nessun ferito

Immagini diffuse sui social mostrano ombrelloni, lettini e teli osservati volteggiare per aria mentre i bagnanti mettevano in atto una fuga precipitosa verso la riva. Tra la folla impaurita, è rimasta leggermente ferita una donna, soccorsa tempestivamente sul posto. Secondo i testimoni, l’evento è durato solo pochi minuti ma ha generato panico tra i bagnanti. Per fortuna non sono stati segnalati altri feriti né danni alle strutture portanti, oltre a distruzioni limitate agli arredi esterni. Carabinieri e Capitaneria di Porto hanno monitorato la zona nelle ore successive.