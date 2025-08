Il matrimonio tra Cirielli e Campitello

Tra i presenti alla cerimonia anche il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti, il sottosegretario Alessio Butti e qualche parlamentare, da Marta Schifone a Gimmi Cangiano con la compagna. “Ho fatto preparare una macchina per lei e una per lui, se ci ripensate potete scappare fino all’ultimo momento”, ha scherzato La Russa prima delle celebrazioni. “Ma voi due siete gente pratica, avete fatto già tutto in anticipo, anche i figli, è un matrimonio in cui non possono esserci sorprese", ha aggiunto il presidente del Senato, che ha concluso: "Sposarsi nella città eterna è un segnale per un amore Eterno. Auguri di cuore". Al termine delle celebrazioni, i neosposi e gli invitati si sono diretti al circolo del Tiro a Volo ai Parioli, per il ricevimento.