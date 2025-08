Scontro tra due auto, un morto e tre feriti gravi sull'A21

Lo schianto, all'altezza del chilometro 190, ha comportato anche la chiusura del tratto autostradale e dell'ingresso in A21 lombardo, con conseguenti chilometri di coda per i veicoli diretti a Piacenza che si trovavano già sulle corsie e che hanno dovuto attendere a lungo

Gravissimo incidente in tarda serata lungo l'autostrada A21 in direzione Piacenza, tra il casello di San Felice e quello di Castelvetro Piacentino: un uomo di 46 anni ha perso la vita e altre tre persone, fra cui una ragazzina di 12 anni, sono rimaste seriamente ferite.

Coinvolte due vetture

In base a quanto è stato possibile apprendere, sarebbero coinvolte due vetture. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso, così come gli accertamenti della Polizia stradale di Cremona. Lo schianto, all'altezza del chilometro 190, ha comportato anche la chiusura del tratto autostradale e dell'ingresso in A21 lombardo, con conseguenti chilometri di coda per i veicoli diretti a Piacenza che si trovavano già sulle corsie e che hanno dovuto attendere a lungo. Per i soccorsi sono arrivati due mezzi della Croce verde di Cremona oltre all'auto infermieristica