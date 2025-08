Omicidio Gemona, arresti convalidati per madre e compagna

La madre: “Mailyn mi ha chiesto di ucciderlo perché aveva paura”



Mailyn Castro Monsalvo, la madre della bimba nata a gennaio, in cura per depressione e compagna di Alessandro Venier, si sentiva in pericolo. Per questo motivo avrebbe chiesto alla suocera di ucciderlo o perché la violenza che subiva era diventata insostenibile. A raccontarlo sarebbe stata Lorena Venier al gip del Tribunale di Udine. “Mailyn era in pericolo e lei stessa mi aveva detto che l’unico modo per fermarlo era di ucciderlo non si poteva più attendere. Eravamo terrorizzate. Lo abbiamo prima narcotizzato, poi strangolato con i lacci delle scarpe”. La donna avrebbe ripetuto di essere consapevole “di avere compiuto un atto spaventoso” ma che si sentiva in dovere di difendere la nuora, “la figlia che non ho mai avuto” perché avvertiva che “fosse in pericolo di vita e non volevo che la portasse in Colombia”. La figlia della coppia, di sei mesi, non sarebbe stata coinvolta nelle violenze.



Misure cautelari e affidamento della bambina



Il gip ha convalidato l’arresto per Mailyn Castro Monsalvo e ha concesso la custodia attenuata in un Icam alla nuora perché madre di una bimba molto piccola, che verrà con ogni probabilità affidata ai parenti materni. La Procura della Repubblica di Udine ha formulato le accuse nei confronti delle due donne: a entrambe viene contestato l'omicidio pluriaggravato (dal rapporto tra autrice e vittima, dalla premeditazione e dal fatto di aver commesso il fatto alla presenza di un minore), vilipendio e occultamento di cadavere. A Mailyn Castro Monsalvo viene contestato di essere l'istigatrice e l'autrice materiale; a Lorena Venier di essere l'autrice materiale e l'organizzatrice del delitto.