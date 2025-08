Tre ciclisti travolti e uccisi da auto nel Barese, ferito conducente

Tre ciclisti hanno perso la vita questa mattina lungo la strada provinciale 231, all'altezza del territorio comunale di Terlizzi, nel Barese, dopo essere stati travolti da un'auto. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, una lancia Delta che procedeva in direzione Bari, avrebbe perso aderenza o controllo per cause ancora in corso di accertamento, piombando sul gruppo composto da cinque ciclisti. Due di loro sono riusciti a schivare il veicolo. Dopo l’ impatto , avvenuto intorno alle 8.30, il veicolo è finito contro il guardrail.

I soccorsi: chiusa la strada



Il conducente del veicolo, rimasto ferito, ha allertato i soccorsi ed è stato trasportato al Policlinico di Bari. Per i ciclisti, invece, il personale del 118 non ha potuto fare nulla: sono deceduti poco dopo lo scontro. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle polizie locali di Terlizzi e Ruvo di Puglia, insieme ai carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. La provinciale 231, in direzione Bari, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell'area.