Treviso, 10 centesimi in più per brioche tagliata a metà: polemica

Dopo le polemiche per i supplementi applicati al taglio di torte e pizze nei ristoranti, scoppia ora un nuovo caso: al centro della bufera c'è una brioche tagliata a metà, con un sovrapprezzo di 10 centesimi

Una polemica per una brioche tagliata a metà. Succede alla pasticceria Audrey, in piazza Grande a Oderzo (Treviso), dove una cliente, durante una colazione con la madre, si è vista addebitare l'extra per aver chiesto che il cornetto artigianale venisse diviso a metà. Il post è diventato virale, dividendo l’opinione pubblica tra chi ha parlato di “speculazione” e chi, invece, ha difeso il diritto del commerciante di far pagare una lavorazione aggiuntiva.

Il sovrapprezzo per il "servizio aggiuntivo" La risposta della pasticceria non si è fatta attendere. Il titolare ha chiarito che il sovrapprezzo è specificato nel listino ed è previsto solo nel caso in cui il cliente chieda espressamente di tagliare il cornetto per farcirlo: “Non si tratta di una sorpresa o di una truffa – ha spiegato –. È un’operazione extra che richiede tempo e attenzione, soprattutto se viene aggiunta una farcitura”. Vedi anche Ponza, scontrino da 923 euro per un pranzo con aragosta