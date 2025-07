Morto Thiago Elar: il tiktoker raccontava la sua storia dall'ospedale

Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. La notizia è stata confermata dalla famiglia. Il giovane transgender era ricoverato da una struttura psichiatrica per un disturbo del comportamento alimentare e nel corso degli anni aveva affidato ai social riflessioni sulla sua condizione

Un racconto personale condiviso online

Elar era originario di Bergamo e residente a Osio Sotto ed era divenuto noto al pubblico dei social – in particolare su TikTok – per aver raccontato in prima persona la sua esperienza di vita, il ricovero in una struttura psichiatrica e la lotta quotidiana con un disturbo del comportamento alimentare. Il giovane aveva affidato, nel corso degli anni, pensieri, sofferenze e piccoli momenti di sollievo, guadagnandosi affetto e sostegno da parte di una comunità solidale e sensibile alla sua storia. Thiago aveva scelto i social non solo come spazio di espressione, ma come luogo in cui affrontare apertamente tematiche complesse come la salute mentale, la disforia di genere, il disagio familiare. Nei suoi video parlava con sincerità e vulnerabilità del difficile rapporto con alcuni familiari, del bisogno di essere ascoltato e dell’importanza di ricevere aiuto.