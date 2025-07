Cinema, morto Malcom-Jamal Warner, il Theo dei Robinson

Stava facendo il bagno al largo di una spiaggia a Limon, in Costa Rica, ha riferito all'Abc la polizia nazionale costaricana. Dopo la serie con Bill Cosby, in cui faceva la parte dell'unico figlio maschio e con cui ha vinto diversi premi, ha recitato in diverse altre sit-com e in un paio di film

È morto a 54 anni Malcolm-Jamal Warner, famoso per il suo ruolo di Theo nella sitcom televisiva 'I Robinson'. Ne hanno dato notizia i media americani. Warner è annegato ieri mentre faceva il bagno al largo di una spiaggia a Limon, in Costa Rica, ha riferito all'Abc la polizia nazionale costaricana. Dopo la serie con Bill Cosby, in cui faceva la parte dell'unico figlio maschio e con cui ha vinto diversi premi, ha recitato in diverse altre sit-com e in un paio di film.