Gallipoli, morto il bambino di 7 anni soccorso in piscina

È morto il bambino di 7 anni soccorso nella piscina di un acqua park a Gallipoli. Il piccolo, recuperato il 20 luglio dall'acqua privo di sensi dall'acqua, era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Sacro Cuore della città pugliese. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e oggi si sono aggravate, fino al decesso. Aveva riportato danni cerebrali, come hanno riferito i sanitari. Sull'accaduto la Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta al momento senza indagati. Il bimbo era in vacanza con la sua famiglia.

La tragedia a Gallipoli

Il piccolo, probabilmente sfuggito al controllo dei genitori, è caduto nella parte della piscina dove l’acqua è più alta. Subito sono scattati i soccorsi quando il padre si è accorto che il figlio galleggiava privo di sensi. Secondo alcune testimonianze, nessuno avrebbe visto in difficoltà il bimbo, che non avrebbe indossato i braccioli. Inoltre nell'area non ci sono telecamere di sorveglianza, il che rende ancora più difficile ricostruire la dinamica dell'accaduto.