Erika Ferini Strambi, si indaga su incontro prima della morte

La 53enne, trovata morta mercoledì scorso, nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, potrebbe essere stata uccisa. Il suo corpo era in un'area difficile da raggiungere. I militari non hanno trovato né la borsa né i documenti né il cellulare della donna. Un altro elemento che insospettisce sono gli slip sfilati e lasciati accanto al cadavere

I carabinieri e il pm di Milano sospettano, tra le varie ipotesi, che Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni trovata morta mercoledì scorso, nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, sia stata uccisa. La donna, residente a Milano in zona piazzale Cuoco, e dipendente da anni nel settore risorse umane di Luxottica, era scomparsa la notte tra il 5 e il 6 luglio. Da quel momento, per quasi due settimane, non si era saputo più nulla di lei. Poi, il 16 luglio, un agricoltore al lavoro con una mietitrebbia, ha notato la Mini Cooper nera della donna, in parte immersa in un fossato, in una zona di campagna. E, a circa 200 metri dal mezzo, è stato ritrovato anche il corpo della 53enne.