Morte Erika Ferini Strambi, inquirenti ipotizzano incontro con un uomo

La 53enne è stata trovata riversa in un campo, con l’auto in un fosso e senza la borsa. Il luogo dove si trovava il cadavere è stato descritto - secondo quanto riportato dal Corriere - come una sorta di "alcova". Questo avanzerebbe il sospetto, negli inquirenti, che possa essersi incontrata con qualcuno, dopo essere stata catturata da alcune telecamere che la riprendono mentre vaga, apparentemente senza meta, per le strade provinciali