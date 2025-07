Vigevano, uomo segregato in casa dalla ex: prigioniero per 4 anni

Il ritrovamento è avvenuto dopo la segnalazione di vicini insospettiti dal lancio di oggetti dalla villa, forse un tentativo del 40enne affetto da problemi psichici di chiedere aiuto. Le indagini hanno portato all'ordinanza nei confronti della donna e di altre tre persone, accusate di sequestro di persona, abbandono di incapace, circonvenzione di incapace e truffa aggravata. Secondo l'impianto accusatorio, gli indagati avrebbero tenuto la vittima in quello stato per sottrargli centinaia di migliaia di euro

Chiuso nella propria abitazione dalla sua ex e da tre complici, che nel frattempo depredavano il suo patrimonio: a Vigevano un uomo di 40 anni è stato segregato in casa per quasi 4 anni senza riscaldamento né acqua calda. L'uomo, affetto da problemi di infermità psichica e incapace di badare a se stesso, ha vissuto in uno stato di cattività senza alcuna possibilità di comunicare con l'esterno. Sul muro perimetrale era stato collocato persino del filo spinato che rendeva impossibile qualsiasi tentativo di fuga. Il ritrovamento dell'uomo risale a fine novembre scorso, a opera di una Volante, chiamata da alcune persone che avevano segnalato il lancio di oggetti nel loro cortile da parte dell'occupante della villa accanto. Non si esclude che a lanciare il materiale sia stato l'uomo in un disperato tentativo di chiedere aiuto.