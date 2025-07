Corinaldo, quando sarà estradato in Italia Andrea Cavallari?

Introduzione

Andrea Cavallari è stato condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo che, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, ha portato alla morte di cinque minorenni e di una mamma di 39 anni all’interno della discoteca Lanterna Azzurra.

Fu arrestato nel 2019 insieme ad altri sei membri della banda criminale dello spray al peperoncino, un gruppo specializzato in rapine a concerti ed eventi nei club usando lo spray per creare il panico e distrarre le vittime. Il 3 luglio 2025 il 26enne Cavallari ha ottenuto un permesso per andare a discutere la tesi di laurea all’università di Bologna accompagnato solo dai familiari senza nessun agente di scorta. Durante il pranzo al ristorante ha fatto perdere le sue tracce e si è dato alla fuga. È stato rintracciato in Spagna il 17 luglio. Adesso dovrebbe essere estradato a breve in Italia.