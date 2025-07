Femminicidio Ilaria Sula, chiesto giudizio immediato per Samson

Giudizio immediato per Mark Antony Samson, accusato del femminicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula. È questa la richiesta avanzata dalla Procura di Roma nei confronti del 23enne, che ha confessato di aver ucciso Sula in un appartamento in via Homs, nel quartiere Africano, con tre coltellate al collo, e di averla poi abbandonata in una valigia in fondo a un dirupo nella zona di Capranica Prenestina. Nei suoi confronti i pm, coordinati dall'aggiunto Giuseppe Cascini, contestano l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla relazione affettiva con la vittima e l'occultamento di cadavere. Nel procedimento è indagata anche la madre di Samson per concorso in occultamento di cadavere.