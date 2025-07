Concorso allievi agenti Polizia Penitenziaria, bando per 653 posti

Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per lo svolgimento della prova d’esame o dell’accertamento dell’efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Non possono neanche essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione. Sono esclusi anche coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione. Infine, non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione, coloro che abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA), nonché i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale