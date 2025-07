Acerra, investe la ex e le sue amiche con lo scooter: arrestato 20enne

Le ragazze, portate in ospedale, hanno riportato solo alcune lesioni e fortunatamente nessuna è in pericolo di vita. La 19enne ha denunciato tutto ai carabinieri e il 20enne, arrestato, deve rispondere di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e percosse

È salito a bordo del suo scooter e si è lanciato contro la sua ex e le sue amiche. Lui è un ragazzo di 20 di Acerra, in provincia di Napoli, che non accettando la fine dalla relazione con lei, 19 anni, ha iniziato a perseguitarla. La storia, durata nove mesi, si è conclusa già da cinque, dopo vari episodi di violenza con botte e morsi, e un’ossessiva gelosia. Più volte ha poi tentato di aggredirla e ha danneggiato anche la sua auto.

La denuncia

L’ultimo episodio di violenza in ordine di tempo è quello di ieri: dopo aver girato per ore per rintracciarla, l’ha trovata, insultata e schiaffeggiata. La ragazza ha tentato di scappare entrando in auto vicino alla quale si trovavano anche le sue tre amiche. A quel punto il ragazzo ha accelerato e puntato la 19enne, poi lo schianto con lo scooter sulle ragazze e la fuga. Le giovani, portate in ospedale, hanno riportato solo alcune lesioni e fortunatamente nessuna è in pericolo di vita. La 19enne ha denunciato tutto ai carabinieri. Il 20enne, arrestato, deve rispondere di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e percosse.