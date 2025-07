Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 luglio: la rassegna stampa

Aperture dedicate principalmente alla guerra in Ucraina sulla maggior parte dei giornali in edicola. In evidenza l'ultimatum di Trump a Putin: "Faccia la pace in 50 giorni o dazi al 100%". Sì all'invio dei Patriot a Kiev: li pagherà la Nato. Sui dazi l'Ue tratta, ma ha pronte le contromisure: Meloni sente la Casa Bianca. Sugli sportivi ancora spazio per le celebrazioni del successo di Jannik Sinner, mentre al Milan inizia l'avventura di Luka Modric