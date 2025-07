Loro Piana in amministrazione giudiziaria per caporalato

La spiegazione del Tribunale

La società, che ha come presidente del Cda Antoine Arnault in rappresentanza del gruppo Lvmh, stando a quanto riferito dai giudici della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale milanese non ha messo in atto uno sfruttamento diretto ma un meccanismo di sfruttamento che Loro Piana ha “colposamente alimentato”. L'azienda vercellese sarebbe stata incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell'ambito del ciclo produttivo in quanto non avrebbe messo in atto misure idonee alla verifica delle reali condizioni di lavoro, in particolare non avrebbe vigilato sulle capacità tecniche delle aziende appaltatrici. Una condotta "agevolatoria", affermano i giudici, che appare "connessa in modo strutturale ed endemico all'organizzazione della produzione da parte della società Loro Piana", nonché "funzionale a realizzare una massimizzazione dei profitti", e che "si presenta come stabile e perdurante nel tempo". Secondo i giudici, Loro Piana non ha controllato la catena produttiva ma ciò non significa che "abbia la piena consapevolezza delle condizioni in cui versavano i lavoratori presso gli opifici cinesi"; ciononostante "la società per colpa non ha messo a punto una struttura organizzativa adeguata".