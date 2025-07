Gaia Costa, chi era la ragazza investita da un suv a Porto Cervo

Cosa è successo

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di martedì 8 luglio. Vivian Spohr era in auto con la figlia quando non si sarebbe accorta del passaggio sulle strisce pedonali della 24enne, in via Aga Khan, non distante dalla famosa piazzetta di Porto Cervo. Gaia Costa nell'impatto ha battuto violentemente la testa a terra e nonostante l'arrivo di un'ambulanza del 118, con i medici che per 20 minuti hanno tentato di rianimarla, non ce l'ha fatta. Vivian Spohr, che si è fermata dopo l'impatto, dopo essersi accorta di quanto era accaduto, avrebbe accusato un malore per la disperazione. È stata sottoposta all'alcoltest, che ha dato esito negativo. La sua auto è stata posta sotto sequestro. Il marito, 58 anni, è a capo della compagnia aerea dal 2014. La famiglia Spohr stava trascorrendo le vacanze in Costa Smeralda, dove possiede una villa. I legali, dalla Germania, fanno sapere che "le circostanze esatte dell'incidente sono ora oggetto di indagine. La famiglia Spohr ha espresso il proprio profondo cordoglio ai familiari della vittima".