Gaia Costa investita a Porto Cervo: indagata Vivian Spohr

Stava attraversando le strisce pedonali quando un Suv l’ha colpita in pieno. Gaia Costa, 24 anni, è morta martedì in Costa Smeralda dopo un disperato tentativo di soccorso. La giovane era diretta al lavoro. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Aga Khan a Porto Cervo. Alla guida del Suv c’era Vivian Alexandra Spohr, 51 anni, manager tedesca e moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr. La donna, in vacanza nella sua casa in Sardegna, non si sarebbe accorta della giovane e si è fermata solo dopo l’impatto, venendo colta da malore. Risultata negativa ai test alcolici e tossicologici, è ora indagata per omicidio stradale dalla Procura di Tempio.