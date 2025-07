Esplosione a Roma, indagato l'autista dell'autocisterna

È indagato l’autista del mezzo che avrebbe causato l'esplosione del 4 luglio in via dei Gordiani. Ricoverato in ospedale per le ferite riportate, deve rispondere di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni gravi. L’inchiesta punta a chiarire la dinamica dell’incidente che ha causato un morto e danni ingenti