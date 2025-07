Roma, esplosione in deposito benzina per errore umano: il video

C’è stato un errore umano alla base dell’esplosione del distributore della Eco Gasauto in via dei Gordiani. La polizia scientifica sta analizzando le immagini catturate venerdì scorso dalle telecamere di sorveglianza del deposito di ferro adiacente alla stazione di servizio

Un errore umano la causa dell’esplosione del distributore di benzina avvenuta la scorsa settimana in via dei Giordani a Roma. Come riportato da Repubblica, le immagini delle telecamere di sorveglianza del deposito al vaglio degli inquirenti parlano chiaro. Nel filmato si vede l’autocisterna che inizia le operazioni di rifornimento. Poi lo strappo della valvola e la conseguente perdita di gas. Lo scoppio e poi l’incendio che causerà due forti esplosioni. La procura ha aperto un fascicolo per disastro e lesioni colpose. Al momento non ha iscritto nessuno sul registro degli indagati.