Sisma di magnitudo 3.6 in Emilia R. avvertito anche a Modena e Bologna

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuta in Emilia, con epicentro a cinque chilometri da San Felice sul Panaro nel Modenese, nelle zone del sisma del 2012. Il terremoto, rilevato dalla sala sismica Ingv di Roma, è avvenuto alle 9.43 a una profondità di dieci chilometri. È stato sentito, ma in modo lieve, da alcuni cittadini tra Mirandola e Concordia. Al momento non risultano segnalazioni di danni.