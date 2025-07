Incendio a Fiumicino, rifiuti e capannoni in fiamme

Le fiamme si sono sviluppate tra i capannoni e i rifiuti in via della Corona Boreale. Il rogo, da cui si è alzata una colonna di fumo nera, sarebbe al momento confinato in quell'area. La coltre di fumo nero ha invaso anche la zona di Malagrotta, Dragona, Acilia, Piana del Sole, Ponte Galeria, Dragoncello, Spinaceto e Vitinia. Sul posto sono intervenuti gruppi della protezione civile, le squadre dell'Eur e di Ostia dei vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia

L'incendio a Fiumicino

Sul posto sono intervenuti gruppi della protezione civile, le squadre dell'Eur e di Ostia dei vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia, "impegnata nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’area", ha ribadito il Comune. Il primo allarme sarebbe stato registrato alle 3 del mattino per un “incendio di lieve entità”. Dopo aver domato le fiamme, alle 8 se ne è sviluppato un altro. Come riporta ancora RomaToday, attualmente non è chiaro se ci siano feriti o meno. Nel frattempo, è stata disposta "la chiusura temporanea di via Corona Boreale all’altezza di via Idra, nonché un ulteriore tratto della stessa via all’altezza del punto vendita Arcaplanet, dietro il centro commerciale", sottolinea ancora il Comune.