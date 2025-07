Strage di Corinaldo, esce dal carcere per la laurea e fugge

Il 26enne era stato autorizzato ad uscire per sostenere la discussione della tesi, senza la scorta della polizia penitenziaria e accompagnato dai familiari. Stava scontando la pena a 11 anni e 10 mesi per la strage dell'8 dicembre 2018, quando morirono sei persone a seguito di un tentativo di rapina con lo spray urticante nella discoteca Lanterna Azzurra

Ha sfruttato l’occasione del permesso per sostenere la laurea in legge all'Università di Bologna per darsi alla fuga. Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei componenti della banda dello spray, condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage di Corinaldo, risulta infatti irreperibile da giovedì, giorno della cerimonia. Ne dà notizia il Corriere di Bologna.