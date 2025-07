Esplosione in palazzina Torino, chi è l'uomo arrestato, ora ricoverato

Quarant'anni, guardia giurata, Giovanni Zippo era stato visto scappare con il volto gravemente sfigurato, sanguinante, senza chiedere soccorso. Secondo le indagini l’uomo era entrato nel palazzo in piena notte, portando con sé un sacchetto. Il suo intento era colpire la ex, che però non si trovava in casa

Si chiama Giovanni Zippo, ha 40 anni, è residente a Torino e lavora come guardia giurata. L'uomo arrestato ieri nel capoluogo piemontese per avere provocato l’esplosione di una palazzina in via Nizza il 30 giugno, è ricoverato all'ospedale Cto nel reparto grandi ustionati e ha subito un intervento per le conseguenze della deflagrazione. La notte dello scoppio era stato visto scappare con il volto gravemente sfigurato, sanguinante, ma nella totale concitazione e nel terrore del momento non era stato notato più di tanto, nonostante fosse anomalo che non cercasse soccorso immediato sul posto.