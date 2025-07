Torino, un arresto per esplosione che causò un morto e 5 feriti

È stata di origine dolosa l'esplosione che la notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è costata un morto e cinque feriti. A questa conclusione sono giunti gli investigatori della polizia, che nelle scorse ore hanno eseguito un arresto su ordinanza di custodia cautelare. Il movente del gesto sarebbe da ricercare in questioni di carattere personale alle quali, comunque, la vittima era del tutto estranea.

Cosa era successo

Il 30 giugno una persona è morta e cinque sono rimaste ferite dopo l'esplosione, avvenuta nella notte intorno alle 3.15, in un appartmento di Torino, in via Nizza 389. L'incendio si sarebbe sviluppato in una mansarda. I vigili del fuoco sono subito intervenuti a seguito dell'incendio che ha coinvolto diverse unità abitative. La vittima si chiamava Jacopo Peretti, 35 anni, aveva affittato uno degli appartamenti adiacenti a quello in cui si è verificata la deflagrazione. I feriti sono invece tre adulti e due minori.