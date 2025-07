Ucciso Bruno, cane da soccorso premiato da Meloni: trappola con chiodi

Indaga la Procura di Taranto. Il sospetto dell’istruttore è che alla base ci sia una rappresaglia per l’attività di Bruno, che si occupava anche di operazioni finalizzate allo smantellamento di associazioni dedite alle lotte clandestine dei cani

Il cagnolone Bruno, un Bloodhound da soccorso pluripremiato anche alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato vittima di un vile attentato: un bocconcino di wurstel pieno di chiodi. La trappola è stata ordita da ignoti e non ha lasciato scampo alla mascotte dell’unità cinofila da soccorso Endas. L’esca sarebbe stata gettata nella struttura di addestramento di Talsano, borgata di Taranto.

A ritrovarlo la mattina del 4 luglio scorso è stato il suo istruttore, Arcangelo Caressa. Il caso ora è all’attenzione della Procura di Taranto, che ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto. Il sospetto dell’istruttore è che alla base ci sia una rappresaglia per l’attività di Bruno, che si occupava anche di operazioni finalizzate allo smantellamento di associazioni dedite alle lotte clandestine dei cani.