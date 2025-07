La 50enne è stata trasportata in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso di accertamento le dinamiche dell'accaduto

Una donna di 50 anni è stata morsa al volto dal cane rottweiler di famiglia ed è stata trasportata all'ospedale di Pisa in codice rosso. Non è il pericolo di vita. L'episodio è avvenuto questa mattina in un'abitazione privata di via del Marmigliaio. Le cause dell'aggressione sono in fase di accertamento.