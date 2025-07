Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Tragedia per il Liverpool. Il 3 luglio il calciatore del club inglese Diogo Jota ha perso la vita insieme al fratello in un incidente stradale nei pressi di Zamora, nella Spagna nord-occidentale. I due erano a bordo di una Lamborghini che si è schiantata giovedì, poco dopo la mezzanotte, ed è andata in fiamme.

La Premier ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. Al centro dell’udienza ufficiale temi come i migranti e le tensioni in Medio Oriente. Un'occasione colta da Giorgia Meloni per omaggiare il Pontefice con un dono particolare.

Caos nei cieli del Nord Ovest dell'Italia nella serata del 28 giugno, quando è stato sospeso il traffico aereo con oltre 300 aerei bloccati negli scali in Liguria, Lombardia e Piemonte, con ripercussioni anche in altre regioni.

A Milano sfiorata la tragedia quando, il 30 giugno scorso, una delle insegne di Generali sul tetto del grattacielo Hadid, in uso alla compagnia assicurativa, è collassata adagiandosi sul tetto del palazzo. L’insegna si trova a 192 metri di altezza.

Notizie dall’estero. Continuano i dissapori tra Donald Trump ed Elon Musk, al centro di un nuovo scontro. Intanto una nazione ha deciso di interrompere alcune consegne di armi all’Ucraina, compresi i sistemi di difesa antiaerea. "Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi dei cittadini del nostro paese, a seguito di una revisione da parte del Dipartimento della Difesa dell'assistenza militare fornita dal nostro Paese ad altri Paesi in tutto il mondo", la dichiarazione di una vice portavoce.

Musica, sport e spettacolo. Al via il tour degli Oasis, che tornano a suonare dopo 15 anni di stop. Sul fronte sport, mentre una squadra italiana è stata ceduta da Fininvest al fondo statunitense Beckett Layne Ventures, in arrivo un nuovo canale Sky (canale 210) che celebra gli eventi iconici della storia dello sport. Per tutti gli appassionati del genere.

