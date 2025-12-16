Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidenti sul lavoro a Napoli, muore operaio di 49 anni

Cronaca

La vittima, Giacomo Burtone, ha perso la vita durante le operazioni di carico di un container sul proprio camion. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente

ascolta articolo

Incidente sul lavoro a Napoli, dove un operaio di 49 anni è morto probabilmente durante le operazioni di carico di un container sul proprio camion. La vittima, Giacomo Burtone, ha perso la vita in via Gianturco dove, a seguito di una segnalazione al 112, i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in un'area di cantiere e deposito container. È all'interno di quest'area, infatti, che è stato rinvenuto il cadavere dell'uomo. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

Cronaca: Ultime notizie

Incidenti sul lavoro a Napoli, muore operaio di 49 anni

Cronaca

La vittima, Giacomo Burtone, ha perso la vita durante le operazioni di carico di un container sul...

Famiglia nel bosco, udienza appello contro ordinanza Tribunale minori

Cronaca

I legali consegnano alla corte memorie e documenti utili a certificare il cambio di atteggiamento...

Diritto alla casa, 40 sindaci presentano il Piano Casa Nazionale

Cronaca

Le amministrazioni locali hanno riferito alla Camera le loro richieste a supporto del Piano. I...

Omicidio di Sharon Verzeni, pm chiede ergastolo per Moussa Sangare

Cronaca

Per l'accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e l'aggravante...

Modena, corso di filosofia ai militari: accordo Accademia-Università

Cronaca

È questa la novità introdotta nel corso di laurea in Scienze strategiche del dipartimento di...

Cronaca: i più letti