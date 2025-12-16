Incidenti sul lavoro a Napoli, muore operaio di 49 anni

Incidente sul lavoro a Napoli, dove un operaio di 49 anni è morto probabilmente durante le operazioni di carico di un container sul proprio camion. La vittima, Giacomo Burtone, ha perso la vita in via Gianturco dove, a seguito di una segnalazione al 112, i carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in un'area di cantiere e deposito container. È all'interno di quest'area, infatti, che è stato rinvenuto il cadavere dell'uomo. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.