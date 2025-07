Macerata, operaio stroncato da un malore mentre lavora sui binari

Un operaio di circa 50 anni è morto a Sforzacosta a causa di un malore mentre lavorava sui binari per l’elettrificazione della linea ferroviaria Macerata-Albacina. I soccorsi non hanno potuto salvarlo. Rfi ha espresso cordoglio per la scomparsa dell’uomo, dipendente di una ditta appaltatrice

Tragedia questa mattina a Sforzacosta (Macerata) nelle Marche, dove un operaio di circa 50 anni è deceduto a causa di un malore mentre stava lavorando sui binari della linea ferroviaria Macerata-Albacina. L’uomo si è sentito male poco prima di mezzogiorno mentre stava lavorando all'elettrificazione della rete ferroviaria, sospesa durante l’estate per permettere lo svolgimento dei lavori. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia. Il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dell'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Macerata è al lavoro per ricostruire l'accaduto.