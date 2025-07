Esplosione distributore benzina a Roma, sono oltre 40 i feriti

Due sarebbero ricoverate in gravi condizioni. La deflagrazione è stata sentita in gran parte della città, con una densa nuvola di fumo visibile a occhio nudo da molti quartieri. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per lesioni e disastro colposo. Le cause, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, sarebbero da attribuire a un malfunzionamento dell'impianto del gas

Un boato e poi le fiamme. La paura di un intero quartiere di prima mattina: "Sembrava una bomba", dicono gli abitanti attorno a Villa De Santis, a Roma, dove ieri si è verificata una doppia esplosione in un distributore. Una deflagrazione sentita in gran parte della città e dalla quale si è levata una densa nuvola di fumo visibile a occhio nudo da molti quartieri. Le immagini che si sono susseguite per l'intera giornata da Roma hanno immortalato l'apocalisse che ha travolto il Prenestino, quel che resta del distributore di gpl saltato in aria e che - per puro miracolo - non ha causato una strage. Alle prime avvisaglie di fumo, i gestori del centro estivo adiacente hanno avuto la prontezza di rimandare a casa tutti i bambini e chiudere gli accessi alla piscina che, altrimenti, avrebbe avuto 120 ospiti.

Due persone ricoverate in gravi condizioni

A fine giornata si conteranno oltre 40 feriti, di cui due in gravi condizioni. Non solo civili, ma anche soccorritori e agenti delle forze dell'ordine, i primi ad accorrere sul posto prima che l'esplosione li travolgesse. La Procura di Roma, che presto riceverà una prima informativa dagli investigatori, ha avviato un'indagine per lesioni e disastro colposo. Le cause, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, sarebbero da attribuire a un malfunzionamento dell'impianto del gas, un cosiddetto 'blif da gpl', che viene equiparato all'esplosione di una bomba.