Una nuova estate di eventi a Napoli per chi rimane in città. Anche per il 2025 si rinnova infatti la storica rassegna promossa e finanziata dal Comune del capoluogo partenopeo, con un ricco cartellone di eventi dal che terminerà il 14 settembre e attraversa gran parte dell’area urbana e punta su eventi per tutti i gusti. Tanti gli appuntamenti di cinema, teatro e musica, accompagnati da incontri con grandi protagonisti dello spettacolo, masterclass e laboratori artistici e si chiuderà con una tre giorni di Alessandro Bergonzoni che porterà a Napoli le sue molte anime.

La notte della Tammorra

Il mese di luglio di Estate a Napoli si apre con la XXIII edizione de La Notte della Tammorra in Piazza Mercato (ore 21.00), festival di musica popolare ideato e curato dal compositore e musicologo napoletano Carlo Faiello e prodotto e organizzato dall’Associazione Santa Chiara Orchestra. A inaugurare il festival venerdì 4 luglio la serata dal titolo "Tradizione Futura" con le esibizioni di Serena Rossi, artista napoletana tra le più apprezzate dello spettacolo italiano; Ars Nova Napoli, sestetto napoletano che ondeggerà dalle pizziche pugliesi alle serenate siciliane, dai classici napoletani alle tarantelle calabresi fino ad affacciarsi oltre i propri confini; Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), tra le voci più intense e autentiche del nuovo panorama musicale partenopeo; Bagarjia Orkestar, band di fiati e percussioni che darà vita a uno spettacolo interattivo, itinerante e ironico, facendo dialogare la musica popolare partenopea con generi musicali diversi, dal klezmer allo ska, fino allo swing; Simona Boo (99 Posse), Denise Di Maria e Lavinia Mancusi, cantanti e polistrumentiste di straordinario talento e una gamma vocale ampia ed emotiva, e ancora Le Assurd, Toto Toralbo, Luigi Matrone, Dario Mogavero, Antonio O’ Lione Matrone.



DOVE E QUANDO: 1 - 5 luglio Piazza Mercato Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato (convegno e laboratori). Ingresso libero fino ad esaurimento posti (solo per i laboratori, prenotazioni via Eventbrite)

Pickpocket - Il cinema e le sue storie

Torna cinema all’aperto anche nel centro storico, con PICKPOCKET, arena curata da Ladoc, dal 7 al 22 luglio nel Cortile del Maschio Angioino. Classici del passato e visioni contemporanee si mescoleranno per raccontare, sera dopo sera, il cinema e le sue storie, intrecciando tempi, estetiche, provenienze. La rassegna, che prende il titolo dal capolavoro di Robert Bresson (Diario di un ladro), inviterà alcuni tra i registi più interessanti del cinema italiano contemporaneo a presentare un proprio lavoro e al contempo a confessare un proprio “furto” d’autore, indicando un film che abbia esercitato una particolare influenza sul loro sguardo. Nata come omaggio a una rassegna leggendaria, Ladri di cinema, che nel 1982 vide grandi cineasti quali Wim Wenders, Elia Kazan, Bernardo Bertolucci, Ermanno Olmi confrontarsi col pubblico intorno al proprio cinema e ai loro “debiti” cinefili, a oltre quarant’anni di distanza, PICKPOCKET si colloca idealmente in quel solco, con lo stesso desiderio di far dialogare il cinema con sé stesso e col pubblico.



DOVE E QUANDO: 7-22 luglio Cortile del Maschio Angioino Ingresso fino ad esaurimento posti - biglietto 4 euro

Musica al castello

A inaugurare il 25 luglio la rassegna Musica al Castello, organizzata da Arealive nel Cortile del Maschio Angioino (dieci serate alle ore 21.00), sarà la band salentina Apres La Classe che fa tappa a Napoli con il tour Casa di Legno, mix esplosivo di ska, reggae, rock e influenze mediterranee. Il 26 luglio toccherà ai Rumba de Bodas con la loro musica che vibra tra funk, ska, jazz, latin e swing. Il 27 luglio salirà sul palco Daniele Sepe in Sepè le Mokò, un appuntamento unico tra cinema e musica: il celebre sassofonista e compositore napoletano porterà in scena una sonorizzazione dal vivo del film cult “Totò le Mokò”, trasformandolo in un’opera nuova e sorprendente grazie a un raffinato arrangiamento in chiave jazz. Si prosegue il 28 luglio con i Calibro 35 e il loro Exploration tour 2025. Con un sound inconfondibile, tra funk, rock, jazz e atmosfere da colonna sonora cinematografica anni ’70, la band è riconosciuta a livello internazionale come uno dei progetti più innovativi e affascinanti della scena alternativa italiana. Sarà Roy Paci, il 29 luglio, ad accendere il palco con Roy Paci in jazz - LiveLove & Dance Tour 2025, una serata all’insegna della grande musica d’autore. Il 30 luglio appuntamento con il teatro e la musica di Gianfranco Gallo con lo show Gianfranco Gallo in Captivo. Artista eclettico capace di emozionare e coinvolgere con la forza della parola e la profondità dell’interpretazione, Gallo metterà in mostra tutta la sua maestria di autore e performer, accompagnato sul palco due musicisti di talento: Antonio Maiello, raffinato chitarrista jazz, e Michele Visconte, bassista e violinista dalla sensibilità unica. Il 31 luglio in scena Moni Ovadia in Rotte Mediterranee, con Giovanni Seneca e Anissa Gouizi: un viaggio sonoro e narrativo tra le culture del Mediterraneo.



DOVE E QUANDO: 25 luglio - 3 agosto Cortile del Maschio Angioino Ingresso libero fino ad esaurimento posti



Ridere

Torna in città anche la grande tradizione teatrale partenopea con la XXIII edizione di Ridere, Festival del Teatro Comico, della Musica e del Cabaret a cura del Teatro Totò con la direzione artistica di Gaetano Liguori, dal 4 al 9 agosto alle 21.30 nel Cortile del Maschio Angioino. Il programma di Ridere 2025, uno dei festival culturali più longevi e amati dell’estate cittadina che continua a raccontare Napoli attraverso l’umorismo, la musica e il talento scenico, si apre il 4 agosto con la voce intensa e l’anima vibrante di Francesca Marini, interprete tra le più raffinate della scena musicale e teatrale partenopea. Il 5 agosto salirà sul palco la travolgente ironia di Rosalia Porcaro, mentre il 6 agosto sarà la volta della satira intelligente e disincantata di Simone Schettino. Il 7 agosto l’attore, autore e regista Paolo Caiazzo darà vita al suo inconfondibile universo comico, seguito l’8 agosto dall’eclettico Ciro Ceruti, maestro nel reinventare il linguaggio della comicità contemporanea. A suggellare la manifestazione, il 9 agosto, sarà l’intramontabile Peppe Barra, autentico custode della tradizione teatrale e musicale napoletana, la cui presenza rappresenta un sigillo d’autore alla kermesse.





DOVE E QUANDO: 4-9 agosto Cortile del Maschio Angioino Ingresso libero



La tre giorni delle multi anime di Alessandro Bergonzoni

E infine a settembre torna a Napoli Alessandro Bergonzoni, il poliedrico artista bolognese tra le voci più originali della cultura e dello spettacolo italiano, attore, autore teatrale, performer e scrittore, che sarà il protagonista del gran finale di Estate a Napoli con tre serate al Maschio Angioino. Si parte venerdì 12 settembre, nella Cappella Palatina, dove gli astanti, tra autorità, artisti e cittadini, potranno sedersi e mettere le gambe sotto al “Tavolo delle trattative”: una installazione agita, composta di otto arti artificiali, donati all’artista da Emergency, che svela su cosa poggi oggi un tavolo della diplomazia e del compromesso, cioè sugli arti di persone che li hanno persi per sempre, ma che ci permettono di toccare con mano la condizione dei popoli che hanno perso la vita in guerra per una pace che ancora non sappiamo né usare né chiedere. Seguirà, sabato 13 settembre, con più repliche nel corso della giornata nella Sala dell’Armeria, la performance “Tutela dei beni: corpi del c'reato ad arte (il valore di un’opera, in persona)”. Momento di comunione tra l’opera uomo e l’opera d’arte, ambedue sacre, da salvaguardare, valorizzare, conservare e salvare, mettendo in raffronto metaforico ma non soltanto, un direttore di un museo e quello di un carcere. Infine, domenica 14 settembre alle ore 21.00 nel Cortile del Castello, Bergonzoni presenterà in prima assoluta a Napoli “Arrivano i dunque”, la sua ultima opera teatrale, che racchiude non poche visioni “sposate” alle prime due anime.



DOVE E QUANDO: 12-14 settembre Maschio Angioino (Cortile, Cappella Palatina, Sala dell’Armeria) Ingresso libero