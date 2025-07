Alcolock al via, dalle multe ai dispositivi per i recidivi

Con l’alcolock installato nell’auto, il motore si accenderà solo se il livello di alcol risulterà pari a zero. Il nuovo codice - ha spiegato il Mit - rende obbligatoria l'installazione dell’alcolock per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, configurandosi come una misura chiave per i recidivi, che potranno condurre solo veicoli a bordo dei quali risulti installato tale dispositivo.

