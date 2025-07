Ad essere coinvolto è un complesso di edilizia residenziale pubblica di via Rizzoli. La società MM avrebbe precauzionalmente sospeso la fornitura di acqua calda ed effettuato i prelievi di acqua per le analisi, oltre a una disinfezione dell'impianto idrico

Un 91enne è morto tre giorni fa al San Raffaele di Milano e altre persone sarebbero ricoverate per presunti casi di legionella, un batterio che si annida nelle tubature dell'acqua e che, se inalato, può causare polmoniti gravi. Ad essere coinvolti sono i residenti di un complesso di case di edilizia residenziale pubblica in via Rizzoli, zona Crescenzago, nella periferia nord-est di Milano, dove un cartello affisso si raccomanda di non utilizzare acqua calda o di farla scorrere per almeno cinque minuti.