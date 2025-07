Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 luglio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani troviamo la telefonata tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina, con la richiesta da parte dell'Eliseo di una "tregua". Spazio anche all'ondata di caldo record in Italia, mentre il governo vara un "piano per il lavoro". Poi, l'annuncio di Trump sulla guerra in Medio Oriente: "Tregua a Gaza, c'è l'ok di Israele". Infine, il processo a Ciro Grillo, con la Procura che chiede "9 anni"