Roma, oggi sciopero delle farmacie per 4 ore. Cosa sapere

Per la giornata di oggi, 1° luglio, è stato proclamato uno sciopero di 4 ore per tutti i lavoratori dipendenti delle farmacie romane per protestare contro la posizione di Federfarma, che ha avanzato “la proposta di un aumento salariale complessivo di 120 euro per i prossimi tre anni”. Una misura che le organizzazioni sindacali hanno definito “inadeguata e irricevibile”. Le farmacie chiuderanno quindi i battenti dalle 8 alle 12