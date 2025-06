Tre uomini scomparsi in mare, ricerche in corso tra Puglia e Calabria

Proseguono senza sosta le ricerche dei tre settantenni dispersi da ieri mattina dopo essere salpati dal porto di Taranto per una battuta di pesca sportiva. L’area di individuazione dell’imbarcazione, un semicabinato di 7,5 metri, attualmente si estende a 12 miglia per 8 intorno al golfo prospicente la città pugliese. La ricerca, condotta via mare e via aerea, attraverso l’impiego congiunto di elicotteri di Guardia di Finanza, Aeronautica Militare e di un veicolo per il pattugliamento marittimo della Capitaneria di Porto decollato da Cataniam si estende in queste ore dalla Puglia fino a Policoro (Matera) e Corigliano Rossano, in Calabria.

I soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni i tre uomini, descritti dai figli come abituati a uscire in mare per pescare nei pressi dell’isola di San Pietro, potrebbero essersi spinti più in là del solito in una giornata caratterizzata da forte vento. Già dopo le 11 si erano interrotti i contatti con i familiari, preoccupati di non vederli rientrare per pranzo. Uno di loro in particolare, diabetico, sarebbe dovuto rincasare per effettuare l’iniezione. Tre ore più tardi è giunta la segnalazione alla Capitaneria di Porto di Taranto che ha attivato le operazioni di ricerca coordinate dalla Direzione marittima di Bari. Capitaneria di Porto e Guardia Costiera hanno diramato un messaggio urgente a tutte le unità di pesca e alle imbarcazioni in transito nella zona, chiedendo collaborazione nelle ricerche e invitando chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti.

